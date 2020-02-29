Російська співачка Ольга Бузова поділилася відвертим знімком в мереживній білизні

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Ольга стоїть в джинсах і мереживному боді. Зверху на відверте вбрання співачка одягла піджак. Макіяж Бузової зробив її просто невпізнанною. Волосся артистка зібрала назад.

«Дуже цікаво іноді сходити з цієї каруселі під назвою медіаполе і дивитися з боку, як теми моментально приходять і потім також миттю йдуть, стаючи вже історією. Але добре б це були одномоментні події, але зараз за такою ж «новинною прем'єрою» у вигляді коронавіруса забулися всі інші негоди!», - зазначила Бузова.

За словами артистки, вона вдячна всім людям, які незважаючи на новинні тренди, які швидко змінюються, залишаються з нею. Вона впевнена, що не біжить в гонитві за трендами, а створює їх сама.

Шанувальники Бузової тепло відреагували на пост артистки. За годину її пост зібрав понад 180 тисяч лайків.

«Красуня», «Шикарна», «Оль, кожен образ - шикарний!!! Дивлюся і захоплююся», «Твої люди з тобою», «Божевільна. Спасибі за те, що ти є. Шикарна», - пишуть люди.

"Навіщо таке виставляти?" - написала одна з поклонниць, натякаючи на відвертий наряд зірки.

Раніше ми писали, що свій 34-й день народження Бузова провела зі своїм нареченим Давидом Манукяном в Таїланді. По поверненню до Москви зірка влаштувала масштабне свято на честь свого народження, куди запросила своїх подруг. Правда, журналісти звернули увагу, що Бузова не покликала на день народження свою сестру Анну, з якою співачка перебуває у сварці. Ганна привітала сестру віршем в Instagram. Всі подумали, що дівчата помирилися, але виявилося, що Бузова так і не пробачила сестру.

Нагадаємо, що брудна Оля Бузова налякала зовнішнім виглядом в купальнику, наречений не стримався: "Як ніби гангрена".

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