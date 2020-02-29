Российская певица Ольга Бузова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Ольга стоит в джинсах и кружевном боди. Сверху на откровенный наряд певица надела пиджак. Макияж Бузовой сделал ее просто неузнаваемой. Волосы артистка собрала назад.
«Очень интересно иногда сходить с этой карусели под названием медиаполе и смотреть со стороны, как темы моментально приходят и затем также мигом уходят, становясь уже историей. Но ладно бы это просто были сиюминутные события, но сейчас за такой же «новостной премьерой» в виде коронавируса забылись и другие ненастья!», - отметила Бузова.
По словам артистки, она благодарна всем людям, которые несмотря на быстро сменяющиеся новостные тренды, остаются с ней. Она уверена, что не бежит в погоне за трендами, а создает их сама.
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Поклонники Бузовой тепло отреагировали на пост артистки. За час ее пост собрал более 180 тысяч лайков.
«Красотка», «Шикарная», «Оль, каждый образ - шикарный!!! Смотрю и восхищаюсь», «Твои люди с тобой», «Безумная. Спасибо за то, что ты есть. Шикарна», - пишут люди.
"Зачем такое выставлять?" - написала одна из поклонниц, намекая на откровенный наряд звезды.
Ранее мы писали, что свой 34-й день рождения Бузова провела со своим женихом Давидом Манукяном в Таиланде. По возвращению в Москву звезда устроила масштабный праздник в честь своего рождения, куда пригласила своих подруг. Правда, журналисты обратили внимание, что Бузова не позвала на день рождения свою сестру Анну, с которой певица находится в ссоре. Анна поздравила сестру стихотворением в Инстаграм. Все подумали, что девушки помирились, но оказалось, что Бузова так и не простила сестру.
Напомним, что грязная Оля Бузова напугала внешним видом в купальнике, жених не сдержался: "Как будто гангрена".
Как сообщала Politeka, Оля Бузова рухнула со сцены во время концерта, дикий конфуз попало на видео: "Да она в го...".
Также Politeka писала, что беременность Ольги Бузовой, у звезды расставили все точки: "Познакомила с родителями...".