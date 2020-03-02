Російська балерина Анастасія Волочкова в черговий раз змогла здивувати своїх шанувальників нестандартним підходом до блогерства

Скандальна 44-річна світська левиця та телеведуча поділилася новим знімком в Instagram, на якому позує навпроти... будиночка казкового персонажа Баби Яги.

Фото вона виклала у соцмережі Instagram, повідомляє Politeka.net.

Сама Волочкова вбралася в дублянку з натуральним хутром, діряві джинси і широкі чоботи до колін.

«Будиночок Баби Яги», – коротко підписала вона, при цьому відключивши коментарі до публікації, щоб злі роти не писали їй гидоти під фото.

Так, вона позбавила себе від жартів з приводу зовнішності, критики з приводу використання цього хутра під час активної боротьби з цим, а також порівняння її з Бабою Ягою.

Нагадаємо, що продемонструвала своєї аудиторії фірмовий шпагат.

Волочкова сидить на лавці з дерева у своєму знаменитому комбінезоні з тигром, розставивши ноги в сторони, а перед нею – ваза з квітами. Позаду артистки – фотошпалери з ведмедями, а для завершення образу Анастасія навіщо-то взяла в руки постоли і позує з ними, піднісши руки до лиця.

«У лісі», – коротко підписала кадр Волочкова.

Коментарів до зображення немає, оскільки зірка, втомившись від потоку критики на її публікації, в черговий раз закрила можливість передплатникам залишати свою думку на її сторінці.

Декількома годинами раніше балерина заінтригувала фанатів фотографією у вертольоті, розповівши про те, що у неї трапилося «спонтанне романтичне побачення». На знімку вона позує, сидячи в кріслі пілота. Жінка також повідомила, що прихопила з собою в політ свіжий салат. Куди саме Волочкова вирушила і з ким, уточнювати не стала.

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