Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз смогла удивить своих поклонников нестандартным подходом к блогерству

Скандальная 44-летняя светская львица и балерина поделилась новым снимком в Instagram, на котором позирует напротив... домика сказочного персонажа Бабы Яги.

Фото она выложила в соцсети Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Сама Волочкова облачилась в дубленку с натуральным мехом, дырявые джинсы и широкие сапоги до колен.

«Домик Бабы Яги», – коротко подписала она, при этом отключив комментарии к публикации, чтобы злые рты не писали ей гадости под фото.

Так, она избавила себя от шуток по поводу внешности, критики по поводу использования настоящего меха во время активной борьбы с этим, а также сравнений ее с Бабой Ягой.

Напомним, что продемонстрировала своей аудитории фирменный шпагат.

Волочкова сидит на лавке из дерева в своем знаменитом комбинезоне с тигром, расставив ноги в стороны, а перед ней – ваза с цветами. Позади артистки – фотообои с медведями, а для завершения образа Анастасия зачем-то взяла в руки лапти и позирует с ними, поднеся руки к лицу.

«В лесу», – коротко подписала кадр Волочкова.

Комментариев к снимку нет, поскольку звезда, устав от потока критики на ее публикации, в очередной раз закрыла возможность подписчикам оставлять свое мнение на ее странице.

Несколькими часами ранее балерина заинтриговала фанатов фотографией в вертолете, рассказав о том, что у нее случилось «спонтанное романтическое свидание». На снимке она позирует, сидя в кресле пилота. Женщина также сообщила, что прихватила с собой в полет свежий салат. Куда именно отправилась Волочкова и с кем, уточнять она не стала.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин: "Это аншлаг"

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