Український телеведучий Володимир Остапчук, який зовсім недавно розлучився з дружиною, засвітив свою коханку

Популярний телеведучий Остапчук в перший день весни заінтригував фото, де він усміхається з жіночою рукою на щоці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зіркового артиста.

Телеведучого обійняла за особу якась жінка з червоними короткими нігтями.

«Весна - це Любов 💔», – він підписав фото, підтвердивши припущення фоловерів в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали іронізувати з приводу фото, а також намагатися обчислити нову пасію шоумена.

«Ну все ))) втратили мужика 😂❤️», «Гарна ручка🔥. А у Вас щасливі очі», «Тепер буде інтрига, чия то рука))», «старе фото, рука його колишньої дружини», «Березневий кіт😀», «У Остапчука з'явилася нова супутниця? Хто ж вона? 😂 Провокатор)», «Сміливо!!!», «Чекаю запрошення на весілля😂», «так вже ж визначили) тільки це не рука тієї панянки , манікюр не збігається 😂», «Приколіст....», – пишуть в мережі, натякаючи на Христину, з якої йому приписують роман.

Нагадаємо, що український телеведучий Володимир Остапчук заявив про розлучення зі своєю дружиною Оленою Войтенко. Екс-дружина звинувачувала Остапчука в зрадах. Ініціатором розлучення виявився сам Володимир. Для Олени це рішення виявилося несподіваним. Пара прожила 15 років, з яких 12 були в шлюбі. У Володимира та Олени двоє дітей. Остапчук пояснив своє рішення просто, що у нього життя одна і взагалі, чому б і ні. А дружина після цього дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про зради.

"Я знаю жінку, з якою у Володимира відносини, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий напевно, якщо не більше, по черзі. Я не хочу це коментувати. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю й цю. Вона дійсно працює нотаріусом і звати її Крістіна", - зізналася в інтерв'ю Олена Войченко.

Нагадаємо, скандальний Остапчук несподівано змінив професію

А ще Politeka писала, що Остапчук після розлучення злетів з котушок і накинувся на жінку

Також Politeka повідомляла, що Остапчук без сорому показав, як чоловіки виглядають в самий інтимний момент