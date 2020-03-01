Одна з найяскравіших представниць «Жіночого кварталу» Вікторія Товстолес у перший день весни порадувала шанувальників кумедним відео

На своїй сторінці в Instagram 24-річна дівчина опублікувала відео, на якому позує до і після нанесення макіяжу, передає Politeka.

В кадрі красуня не одна, а разом з візажистом. Спочатку Вікторія без макіяжу з келихом білого вина гримасує на камеру, а вже через кілька секунд постає перед шанувальниками з ідеальними мейкапом й укладкою.

На дівчині – чорна сукня, а після «трансформації» також з'являються ефектні сережки.

Раніше ми писали про те, що Валерія дуже часто публікує фотографії в спортивному одязі, оскільки спорт є для зірки невід'ємною частиною її життя. Так, нещодавно Товстолес поділилася знімком у рожевому топі з написом Nike, а також в чорних напівпрозорих обтягуючих лосинах. Лєра продемонструвала фігуру без вад: тонку талію, пружний прес і стрункі ніжки. Завершили її образ білі шкарпетки з написами.

Артистка позувала на килимку, що лежить на підлозі в спортивному залі.

11 квітня дівчина святкуватиме своє 25-річчя. Практично половину життя вона заробляє на життя самостійно. Ще в 13 років Лера почала роздавати листівки, отримуючи за працю по вісім гривень за годину.

У 16 років Товстолес разом з подружками вирішила спробувати свої сили в модельному бізнесі. Зріст 180 сантиметрів і вага 55 кілограмів, а також красиві фігура й обличчя допомогли їй добитися успіху на цьому терені. Найяскравішим спогадом для Товстолес є спільний вихід на подіум з російською супермоделлю Іриною Шейк.

Між перельотами і показами дівчина встигла отримати вищу освіту за спеціальністю «фінанси і кредит».

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