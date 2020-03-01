Російський гуморист Максим Галкін записав на відео, як зворушливо прихильники привітали його дружину, легенду естради Аллу Пугачову, з початком весни

Як передає Politeka.net, артист поділився роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Фанати дружною юрбою зібралися під вікнами будинку, в якому живуть Пугачова з Галкіним, "озброївшись" плакатами (так, щоб з'єднавши їх разом, вийшов напис "З весною!") і гарним настроєм.

Правда, зустрічати їх вийшов Галкін, а не примадонна, заради якої, власне, всі й зібралися 1 березня в цьому місці. Ситуацію прокоментував чоловік співачки:

"Весна 💐 Дорогі друзі, з першим воскресінням весни вас! З прощеною неділею! З першим днем весни! Прихильники Алли підготували їй такий сюрприз! Алла їм подякувала і залишила всім автографи, а я пофотався за двох. Дякую вам друзі за вірність творчості Алли і за збереження традиції її весняного свята!"

Користувачі мережі за лічені хвилини поставили понад 90 000 "сердечок" під зворушливим відео, залишивши безліч коментарів.

"А Максим з дерева знімає?"

"А класно співають😅😍🌹"

"Максим, ваші пости завжди приємно дивитися. Завжди щось добре і приємне). З Масницею, з весною!"

"А Алла не фотографувалася? Чому за двох?"

"По весняному душевно, тепло і мелодійно!🌹🌹🌹👍💝"

Раніше ми повідомляли, дочка Пугачової співачка Крістіна Орбакайте також привітала мати з першим днем весни, виклавши в Instagram архівне фото, на якому вона ще маленька дівчинка, а Алла Борисівна зовсім молоденька і не знівечена пластичними операціями.

Як відомо, Алла Пугачова щорічно відзначає першу неділю весни. Це свято примадонна придумала для себе. В цей день вона завжди збирає друзів, купує жовті квіти і підводить підсумки року. В кінці традиційного застілля всі обов'язково тричі кричать: "Весну дозволяємо!".

Нагадаємо, що Максим Галкін налякав розвагами своїх дітей на ніч дивлячись: "З цього і починаються...".

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