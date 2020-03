View this post on Instagram

Дорогие друзья, с первым воскресением весны вас! С прощённым воскресеньем! С первым днём весны! Поклонники Аллы @allamania1975 подготовили ей такой сюрприз! Алла их поблагодарила и оставила всем автографы, а я пофотался за двоих. Спасибо вам ребята за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции её весеннего праздника!