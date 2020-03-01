Российская певица Кристина Орбакайте поделилась трогательным снимком с матерью

Архивное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На черно-белом снимке маленькая Кристина стоит в шубе и платке, а молодая Пугачева в шубе и шапке. Видно, что внешность Пугачевой на тот момент еще не исправлена пластическими операциями. Она выглядит совсем другим человеком.

«С Первым Воскресеньем Весны! С Праздником жёлтых цветов», - подписала Кристина снимок.

Как известно, Алла Пугачева ежегодно отмечает первое воскресенье весны. Этот праздник примадонна придумала для себя. В этот день она всегда собирает друзей, покупает желтые цветы и подводит итоги года. В конце традиционного застолья все обязательно трижды кричат: "Весну разрешаем!".

В комментариях под постом Кристины написали множество восхищенных слов об Алле и ее дочке.

«Ждём разрешения весны от Вашей волшебницы-мамы», «У вас же традиция встречать весну желтыми цветами. Приятных встреч и хорошего праздника», «Как молоды мы были», «Когда то мы такими были другими там где то», «Я также одевалась в молодости», «Историческое фото!», - пишут пользователи сети.

Кстати, певец и композитор Игорь Николаев тоже поздравил Аллу Пугачеву с ее праздником на своей странице в Инстаграм.

«Счастлив, что моя музыка к фильму «Say It In Russian»(США-Франция) так совпала с настроением Аллы, и чудесно легла в фильм о ней. С первым воскресеньем весны, дорогая Алла Борисовна», - написал он.

Ранее мы писали, что 70-летняя Пугачева заставила поклонников переживать по поводу своего внешнего вида. Артистка поделилась свежим кадром, на котором предстала в черном наряде свободного кроя. Несмотря на улыбку, заметно как артистка "сдала", ее лицо немного распухло.

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

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Также Politeka писала, что Пугачева разрыдалась, когда поняла, что ее ждет: "Меня не отпустят".