Голлівудський актор Том Круз і інші його колеги по знімальному майданчику змушені були відправитися в карантин замість зйомок сьомого фільму "Місія нездійсненна"

Про це напередодні повідомило видання Daily Mail з посиланням на актора Саймона Пегга, який знімається у фільмі разом з Крузом.

Згідно з попередньою інформацією, ніхто з членів знімальної команди не інфікований.

Том Круз приїхав у Венецію 20 лютого для участі у кількох екшн-сценах – зокрема на гондолі і на тлі відомих визначних пам'яток міста. Але з-за спалаху коронавіруса в Італії зйомки фільму довелося призупинити, а акторів відправити в карантин.

Відомо, що акторів ізолювали в розкішному готелі Gritti Palace. Карантин триватиме щонайменше до понеділка, 2 березня.

У студії Paramount заявили, що зйомки чергової серії бойовика пройдуть в інший час.

Зазначимо, що сьома частина фільму «Місія нездійсненна» вийде на світові екрани в кінці липня в 2021 році.

Нагадаємо, ми писали про топі зоряних пар, які познайомилися на знімальному майданчику. Серед них виявилися і Ніколь Кідман з Томом Крузом. Вони познайомилися на знімальному майданчику, коли знімалася картина «Дні грому» у 1990 році. Подейкують, що іскра між ними блиснула майже відразу. Для того, щоб відвести Кідман під вінець, Крузу довелося розлучитися з актрисою Мімі Роджерс. Однак і ці відносини закінчилися розлученням. Точкою стали зйомки «Ванільного неба», на якій Круз зрадив їй.

Також повідомлялося, що донька Тома Круза приголомшила зовнішнім виглядом. Сурі Круз восени була помічена на прогулянці зі своїми подругами. Так, відома дочка Тома Круза і Кеті Холмс Сурі Круз сходила на пікнік зі своїми подругами. В руках Сурі була помічена велика кошик з продуктами. Кілька годин зіркова дівчинка весело сміялася і грала з однолітками, а потім підлітки зібрали свої речі, не забувши і про сміття, яке вони викинули в найближчу урну.

Нагадаємо, колишня дружина помстилася Тому Крузу.

Також ми писали, що Том Круз заборонив Ніколь Кідман прийти на весілля сина.

Ще politeka повідомляла, що Том Круз відмовився від доньки.