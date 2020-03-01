"Добре, що зуби на місці"

29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, пасія екс-віце-прем'єра Павла Розенка, збентежила фото, прикриваючи синець на обличчі замороженим продуктом

Як передає Politeka.net, зірка поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram, розповівши про те, як з нею трапився цей неприємний конфуз. Так, Олена-Крістіна постала в смугастому пуловері, помаранчевій легкій курточці і джинсах. Дівчина стояла біля чорного позашляховика, посміхаючись і прикриваючи область під правим оком предметом, схожим на величезну креветку.

За її словами, фінгал вона отримала ненавмисно, вдаривши саму себе дверима. Але, володіючи відмінним почуттям гумору, знаменитість звела все до жарту, привітавши фоловерів з настанням довгоочікуваної весни.

"Так ефектно врізати в око могли тільки мої двері🚪🙈 З льоду вдома - тільки ця морожена крокозябра🤪 Не знаю, чи вилізли весною проліски, але "подглазники" - точно 🤣🤣🤣 загалом, з УДАРНИМ початком весни, друзі!😂😂😂🌸🌸🌸", - повідомила ведуча.

Шанувальники переймалися про стан дівчини і порадили їй бути акуратніше.

"Добре, що хоч зуби всі на місці😁❤️"

"Як так можна було? Обережніше треба було.."

"Крокозябра швидко змінилася в креветку😂"

"А після підігріву можна і з'їсти."

"Акуратніше)"

"З Першим Днем Весни,обожнюю вас💜🌸"

Раніше ми повідомляли, Лебідь показала, як виглядає вранці. Вже нафарбована і при параді дівчина з'явилася на фото за кермом авто з косметичними патчами під очима. Також через спеціальний додаток на телефоні красуня додала собі котячі вушка.

Також ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу користувачів більше привернула її занадто струнка фігура. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».