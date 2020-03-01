Анастасія не може прожити без нового фото ні дня

Російська балерина Анастасія Волочкова не перестає дивувати публіку

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова всіма силами намагається вижити в жорстокому світі шоу-бізнесу, тому викручується, як може.

Одним з методів є залучення уваги до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.net.

На цей раз співачка виклала нове фото, на якому позує, по всій видимості, на вулиці у верхньому одязі з густим хутряним коміром.

Артистка лаконічно підписала знімок і назвала його: «Сніг».

Звернемо увагу, що Анастасія закрила можливість коментування своїх постів, тому не ясно, як відреагували її шанувальники на новий знімок.

Раніше ми розповідали, що знаменитість опублікувала знімок з лазні, на якому позує в чому мати народила. Правда, всі сороміцькі місця вона завбачливо прикрила віниками. Варто відзначити, що в одному зі своїх попередніх постів жінка відзначала, що є реальною фанаткою російської лазні.

«Затишне сукню з улюбленого канадського дуба.😊 Дуже оздоровлює!👍 Всім бажаю гарних вихідних!», – вона підписала провокативний кадр.

Також повідомлялося, що Анастасія Волочкова з'явилася з іншою зіркою Олею Бузової.

Як виявилося, дівчата народилися в один день, 20 січня, тільки з різницею в 20 років

Обидві жінки посміхалися, а в кінці балерина поцілувала співачку в щічку: "Ого, вже зовсім по-дитячому".

Нагадаємо, що скандальна Волочкова виставила напоказ свою пишність в шортах: "ну і видовище".

А ще Politeka писала, що Анастасія Волочкова зізналася про особисте життя: "Покликав до себе мільйонер...".

Також Politeka повідомляла, що Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця: тут і шпагат не потрібен.