Российская балерина Анастасия Волочкова взорвала новым фото в Инстаграм

Известно, что 23 февраля граждане России праздновали День защитника, пишет Politeka.net. Балерина решила поздравить мужчин на своей странице в соцсети.

Анастасия Волочкова предстала в футболке с темным и розовым принтом, и в белых мини-шортах.

Звезда продемонтсрировала длинные стройные ножки, на которых обула унты. Настя дополнила образ браслетом красного оттенка.

Также Волочкова надела на голову пилотку, к которой приставила руку, будто отдавая честь - ну и зрелище, так сказать.

Артистка позировала посреди столов и стульев.

"Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества .😊 Мира вам и добра.🙏 Будьте мужественны, любите и будьте любимы.🌺 Для женщин защита в вашей добропорядочности, благородстве, умении любить и красоте в поступках..😊", - написала Волочкова.

Только за четыре минуты пост собрал 250 лайков.

Стоит отметить, что в январе балерина отдыхала в Таиланде, откуда публиковала массу откровенных снимков. Звезда хвасталась своим отдыхом и фигурой, а также рассказывала, что хорошо проводит время в компании друзей.

Однако пользователи сети, зачастую, ей не верили и писали неприятные комментарии. Вероятно, поэтому знаменитость решила отключить комментарии.

Напомним, Анастасия Волочкова решила выставить снимки, на которых видно, как она наслаждается отдыхом.

Звезда позировала на специальной кушетке во время работы стилиста над бровями звезды. Сама Анастасия была без макияжа и в мягком лавандовом спортивном костюме.

Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что ее волосы выглядят весьма плохо и практически перепаленными из-за постоянных окрасок и высветлений.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова нередко позирует в помещении в унты и при этом в тонком платье с рисунком тигра на груди.

Стоит отметить, что платье довольно короткое. Сама Анастасия позировала с любимыми цветами в руках и без макияжа.

Также в глаза бросается то, что Волочкова сильно похудела.

Напомним, Волочкова удивила небрежным видом во время отдыха

А еще Politeka писала, что Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах

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