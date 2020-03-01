Анастасия не может прожить без нового фото ни дня

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает эпатировать публику

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова всеми силами пытается выжить в жестоком мире шоу-бизнеса, поэтому выкручивается, как может.

Одним из методов является привлечение внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram, пишет Politeka.net.

На это раз танцовщица выложила новое фото, на котором позирует, по всей видимости, на улице в верхней одежде с густым меховым воротником.

Артистка лаконично подписала снимок и назвала его: «Снег».

Обратим внимание, что Анастасия закрыла возможность комментирования своих постов, поэтому не ясно, как отреагировали ее поклонники на новый снимок.

Ранее мы рассказывали, что знаменитость опубликовала снимок из бани, на котором позирует в чем мать родила. Правда, все срамные места она предусмотрительно прикрыла вениками. Стоит отметить, что в одном из своих ранних постов женщина отмечала, что является реальной фанаткой русской бани.

«Уютное платье из любимого канадского дуба.😊 Очень оздоравливает!👍 Всем желаю прекрасных выходных!», – подписала она провокативный кадр.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова появилась с другой звездой Олей Бузовой.

Как оказалось, девушки родились в один день, 20 января, только с разницей в 20 лет

Обе женщины улыбались, а в конце балерина поцеловала певицу в щечку: "Ого, совсем уже по-детски".

Напомним, что скандальная Волочкова выставила напоказ свое великолепие в шортах: "ну и зрелище".

А еще Politeka писала, что Анастасия Волочкова разоткровенничалась о личной жизни: "Позвал к себе миллионер...".

Также Politeka сообщала, что Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места: тут и шпагат не нужен.