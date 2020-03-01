Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, опублікувала свіже весняне фото в мережі
Красуня показала яскраве фото в перший день весни, повідомляє Politeka.net.
Телеведучий Володимир Остапчук, який під час шоу «Танців» вважав своєю суперницею Ризатдінову і часто потрапляв у скандал чере це, не зміг не прокоментувати фото, на якому видно неприкрите використання ретуші. Так, Анна Різатдінова прибрала всі складочки на обличчі і ненатурально висвітлила фотографію, зробивши очі «ляльковими».
На фото вона сидить на стільці в якомусь стильному ресторані. На ній біла майка, білий жакет і сині прямого крою штани. Волосся за звичаєм розпущене і рівними пасмами падає на спину.
«Хейтеры скажуть фотошоп», – не стримався Володимир.
Під його комментарияем відразу почалася жвава дискусія:
– в якому місці?, – запитала у нього гімнастка.
– а ти смішний, – зазначив один з полконников Ризатдиновой.
– не потрапило в кадр, – віджартувався Остапчук.
Інші ж відзначили красу знімка і навіть порівняли українську спортсменку з Дженніфер Лопес: «Чомусь згадався фільм з Дженіфер Лопес "Очі ангела"...».
Нагадаємо, що Анна Різатдінова опублікувала нове відео в ретро-стилі. Її топ виділив красиві місця зірки: пишні груди і тонку талію. Наряд тримався на принади, оголивши пупок і пружний прес.
Внизу виднівся одяг у темних кольорах з білим поясом.
Анна прибрала волосся назад, виставивши напоказ вушка з блискучими сережками.
Очі зірки були підкреслені ніжними тінями і темним олівцем. Дівчина грайливо вела себе перед камерою і виглядала розкішно. За чотири години пост зібрав майже 8000 лайків та коментарів.
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