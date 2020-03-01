Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, опубликовала свежее весеннее фото в сети

Красотка показала яркое фото в первый день весны, сообщает Politeka.net.

Телеведущий Владимир Остапчук, который во время шоу «Танцев» считал своей соперницей Ризатдинову и часто попадал в скандал из-за этого, не смог не прокомментировать фото, на котором видно неприкрытое использование ретуши. Так, Анна Ризатдинова убрала все складочки на лице и ненатурально высветила фотографию, сделав глаза «кукольными».

На фото она сидит на стуле в каком-то стильном ресторане. На ней белая майка, белый жакет и синие прямого кроя штаны. Волосы по обычаю распущены и ровными прядями падают на спину.

«Хейтеры скажут фотошоп», – не сдержался Владимир.

Под его комментарияем сразу началась оживленная дискуссия:

– в каком месте?, – спросила у него гимнастка.

– а ты смешной, – отметил один из полконников Ризатдиновой.

– не попало в кадр, – отшутился Остапчук.

Другие же отметили красоту снимка и даже сравнили украинскую спортсменку с Дженнифер Лопес: «Почему-то вспомнился фильм с Дженифер Лопес "Глаза ангела"...».

Напомним, что Анна Ризатдинова опубликовала новое видео в ретро-стиле. Ее топ выделил красивые места звезды: пышную грудь и тонкую талию. Наряд держался на прелестях, оголив пупок и упругий пресс.

Внизу виднелась одежда в темных цветах с белым поясом.

Анна убрала волосы назад, выставив напоказ ушки со сверкающими сережками.

Глаза звезды были подчеркнуты нежными тенями и темным карандашом. Девушка игриво вела себя перед камерой и выглядела роскошно. За четыре часа пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

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