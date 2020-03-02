Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха порадувала шанувальників новою порцією знімків з відпочинку

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. Як відомо, дівчина відпочивала на Мальдівах, де щодня влаштовувала гарячі фотосесії в різних вбраннях. Тепер Віка періодично викладає ці знімки. Кожен з них по-своєму прекрасний.

На нових фото Смеюха одягнена в міні-плаття бірюзового кольору. На знімках, де вона присідає, можна розглянути те, чого артисці не варто було б показувати.

«Ми Всі гідні любові Бога. Якщо Він прощає і любить нас, то і ми повинні прощати і любити ближнього свого, розуміти власну недосконалість і боротися за краще життя! З прощеною неділею, мої дорогі! Щастя, світла і любові!», - написала Віка під фото.

За півгодини пост співачки зібрав понад 1300 лайків. Шанувальники зірки в захваті від нових фотографій.

«Як завжди шикарна», «Які красиві ніжки ух», «Ви прекрасні..вибачте», «Спасибі, радість моя, люблю тебе!!!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. Дівчата виступають на корпоративах, а також дають сольні концерти за кордоном.

Нещодавно Вікторія опублікувала знімок з концерту. Вона блиснула схудлою фігурою в блискучому напівпрозорому вбранні. Примітно, що костюм виглядав досить відверто - коротенький топ прикриває лише груди і не доходить до талії зірки. А ось ноги артистки повністю голі, лише прозора з блискітками тканина прикриває її струнке тіло.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки: "Немає нічого прекраснішого".

Як повідомляла Politeka, зірка "Неангелів" вбила новим талантом після відпустки: "Що витворяє цими руками!".

Також Politeka писала, що Вікторія Смеюха похвалилася своїми солодощами у Франції: "Як можна бути такою...".