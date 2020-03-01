33-річна Наталія, молодша сестра померлої від раку артистки Жанни Фріске, поділилася унікальними архівними кадрами

Як передає Politeka.net, дівчина виклала чорно-білі знімки в "сторіз" в Instagram. На одному з них обидві сестри постали у відвертих вбраннях, позуючи в фото-зоні на заході MTV (зазначимо, дівчата приймали участь колись в групі "Блестящие"). На першому плані Наталя в короткій чорній сукні - зухвалість і розкутість якої вражають. А на другому - Жанна, яка "забула" вдягти спідню білизну під сукню, що не поступається сестринській в плані відкритості.

На ще одному фото Наталя вже сама: можна краще розгледіти її ефектний "лук". Гаряча брюнетка з загадковою посмішкою млосно дивиться в об'єктив. А ці чарівні вигини можуть звести з розуму кого завгодно.

Зазначимо, молодша Фріске протрималася в групі "Блестящие" всього 3 місяці: виснажливий гастрольний графік негативно позначився на її здоров'ї. Наталія віддала перевагу спокійній спеціальності. Незважаючи на наявність юридичної освіти, сестра Жанни влаштувалася працювати стилістом в салон краси. За словами дівчини, у цій професії вона знайшла себе.

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске приголомшила публіку напівголими фото. Дівчина поділилася у соцмережі знімками з відпочинку на Шрі-Ланці. Наталія з'явилася в червоному бікіні, посвітивши пружними принадами, позуючи на валунах на тлі океану.

Вона заговорила про уважність до жінки в підписі до фото: "Бути уважним до жінки – це набагато більше, ніж регулярно давати про себе знати. Це зацікавлено слухати, відкрито говорити, захоплено дивитися, але насамперед - постійно балувати".

Більшість коментуючих високо оцінили кадр - за натуральність.

"Нарешті нормальна фігура серед фотошоплених і неправдоподібних на теренах інсти👏"; "Шикарна. 😍💔😍"; "Дуже красиво 👍як давно я не бачила своїми очима таких яскравих фарб"; "Красиві ніжки", - писали під фото.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».