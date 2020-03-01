Одіозна російська ведуча Ксенія Собчак вирішила прокоментувати чутки про свою вагітність

зокрема, російська публіка запідозрила 38-річну знаходиться в цікавому положенні після відвідування світського заходу.

Присутні гості помітили у Ксенії кругленький живіт.

"Так що, Собчак вагітна", – заявив автор телеграм-каналу "Героїня Татлера".

Журналіста не стала довго мовчати і розставила всі крапки над і.

Собчак пожартувала, що просто щільно поїла. Вона зазначила, що чутки про її вагітність пустив журналіст Антон Красовський. Про це вона розповіла в своєму телеграм-каналі "Кривава бариня»

За словами Ксенії Собчак, він так дивився на її живіт після поїдання млинців, що зірці стало ясно, хто зробив припущення про її вагітність.

Раніше ми писали, Ксенія Собчак заявила, що як тільки Росія виведи війська з Донбасу, то конфлікт на Сході України завершиться.

За її словами, Росія незаконно анексувала Крим.

"Там (в Криму) живуть російські люди, люди, які підтримують приналежність Криму до Росії. Ми повинні це врахувати. Щоб вирішити цю проблему, я бачу тільки один шлях – міжнародний референдум, в якому візьмуть участь всі люди, які проживають в Україні, і всі люди, які проживають в Росії – все разом – щодо статусу Криму. На референдумі буде три питання: чи повинен Крим бути незалежним, повинен бути Крим частиною Росії або частиною України", - заявила вона.

Крім того, політик стверджує, що в Криму жили не українці, а росіяни.

"При Радянському Союзі ця територія належала Україні, але там проживало російське населення, росіяни там жили - не українці. І коли Майдан стався в Україні, ми перетворилися в агресора і зробили те, що ми зробили, - те, що я не підтримую", - запевнила Собчак.

Нагадаємо, Собчак шокувала зовнішнім виглядом будинку, Богомолову не пощастило.

Як повідомляла Politeka, колишній коханець Собчак розповів, як позбавився від світської левиці.

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