Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко "Тарзан" збентежив мережу

Артист показав себе в домашньому халаті. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряного танцюриста. Цього разу епатажний артист вирішив заспівати стару пісню на новий лад.

Про "наболіле" - старість - 49-річний артист заспівав разом зі своїм другом під гітару. Артисти почали зі слів:

"Якщо у вас далекозорість, і пасмо сивіє волосся...". На аматорському відео Сергій Глушко позував біля стіни у частково такому, що оголює його груди халаті червоного кольору і капелюсі. Його товариш був у виборі вбрання скромніше та і його фігура у користувачів мережі не викликала такого захоплення, як підкачане тіло Тарзана.

Шанувальники жваво відреагували на такий номер і написали в коментарях з приводу виступу полярні за своїм значенням "відгуки" - одних нехитра пісня порадувала, інші перейшли до навіть відвертих образ артиста:

"Хоч би дружину не ганьбив"

"Ну, даєте!"

"А мені сподобалося"

"Класні"

"Моральні виродки..."

"Дивлюся без звуку..."

Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.

"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що роздягнений Тарзан похвалився інтимними розвагами без Корольової: "А в ліжку хто?".

А ще Politeka писала, що постарілий Тарзан осоромився новим відео, вже не той: "На бабу схожий".

Також Politeka повідомляла, що безсоромний Тарзан скинув одяг заради самої розпусної валентинки: "Для Наташі...".