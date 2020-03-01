Артистка «Квартал 95» Ірина Сопонару показала вельми цікаве фото в мережі

Актриса застигла в позі лотоса поруч з практикуючим вже довгий час йогу чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на новому опублікованому Іриною фото вона розташувалася біля жителя Балі - разом вони займалися йогою. Комік розташувалася перед йогом, на ній був чорний костюм для тренувань - лосини "в облипку" і майка, під яку артиска, ймовірно, не одягла білизну.

І у актриси і у йога був зосереджений і разом з тим розслаблений вигляд, але саме Ірина трохи посміхалася на фото; на хлопцеві була футболка і шорти і він був більш сконцентрований на вправі, яку вони з Сопонару в той момент практикували:

«Подумки повертаючись на острів, хочу розповісти про людей, з якими мені пощастило познайомитися😊 Ось, наприклад, інструктор з йоги … чудовий йог…», - підписала артистка знімок.

Шанувальникам Ірини дуже сподобалось фото, вони заявили, що актриса дуже природна і приваблює увагу публіки не тільки мега-відвертими знімками, що публікуються в мережі, але й пізнавальною інформацією.

Раніше ж Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфєєвої, з яким провела час:

«Ось такий дует, як вам? Відбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

«Цікаво навіщо Дантес одягнув сукню», «Іра, куди груди поділися?», «А Володя комусь потрібен?», «Вова теж молодець!», «Дуже класні».

Нагадаємо, зірка Квартал 95 скинула все зайве і показала свою гідність.

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