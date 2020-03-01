Артистка «Квартал 95» Ирина Сопонару показала весьма интересное фото в сети

Актриса застыла в позе лотоса рядом с практикующим уже долгое время йогу мужчиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новом опубликованном Ириной фото она расположилась возле жителя Бали - вместе они занимались йогой. Комик расположилась перед йогом, на ней был черный костюм для тренировок - лосины "в облипку" и майка, под которую артиска, вероятно, не надела белье.

И у актрисы и у йога был сосредоточенный и вместе с тем расслабленный вид, но именно Ирина немного улыбалась на фото; на парне была футболка и шорты и он был более сконцентрирован на упражнении, которое они с Сопонару в тот момент практиковали:

«Мысленно возвращаясь на остров, хочу рассказать о людях, с которыми мне посчастливилось познакомиться😊 Вот, к примеру, инструктор по йоге … замечательный йог…», - подписала артистка снимок.

Поклонникам Ирины очень понравилось фото, они заявили, что актриса очень естественна и привлекает внимание публики не только мега-откровенными снимками, публикуемыми в сети, но и познавательной информацией.

Ранее же Ирина засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время:

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

«Интересно зачем Дантес надел платье», «Ира, куда грудь делась?», «А Володя кому-то нужен?», «Вова тоже молодец!», «Очень классные», - пишут они.

Напомним, звезда Квартал 95 сбросила все лишнее и показала свое достоинство.

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