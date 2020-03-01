Найзнаменитіша на всьому пост-радянському просторі «Мері Поппінс» актриса Наталя Андрейченко, схоже, водить дружбу з привабливим молодим чоловіком, а можливо, 63-річну артистку і симпатичного італійця об'єднали відносини більш, ніж дружні

Пара зараз відпочиває в Мексиці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської актриси.

На кадрах, опублікований Наталією видно, як вона під руку гуляє з чоловіком, який набагато молодший за неї – це видно неозброєним оком. Сама Андрійченко також непогано виглядає, як для жінки вже шанобливому віці. Під її постами з'явилася маса коментарів з приводу її таємничого обранця:

«Що це за красень-чоловік вас супроводжує?»

«Божечки! Це ж де ви такого чоловіка красивого відірвали?»

«😍❤❤😍😍❤❤😍!Вау!!1»

«Ого! А у вас особисте життя б'є ключем! Вітаю!🔥»

«Яка позитивна жінка!!!!»

Як відомо, актриса була одружена двічі: першим чоловіком Андрейченко був Максим Дунаєвський. З композитором у них син Дмитро. А з Максиміліаном Шелла – другим чоловіком - є донька Настасья. Розходилися Макс і Наталія тоді непросто – у чоловіка, як виявилося пізніше, була коханка:

«Я втомилася від всієї цієї брехні, удаваних посмішок. Тоді я стала займатися духовними практиками, а Макс був людиною розуму. Він не міг зрозуміти, що я втомилася від брехні оточуючих, а не від нього. Це і було початком кінця», цитують Наталю росЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наталія Андрійченко яка перебуває в Мексиці більше доби не виходила на зв'язок з близькими. За словами близьких, 63-річна актриса перед цим скаржилася на погане самопочуття.

«Наталя не виходить на зв'язок вже більше доби. У суботу вона була в гостях у подруги Марет в Канкуні, поїхала в 3 години дня, сказавши про погане самопочуття і втоми, її хилило в сон... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок... Їхати близько години за кермом», – написав у мережі PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, яка стала відомою завдяки ролям у фільмах «Військово-польовий роман», «Мері Поппінс, до побачення», є свій будинок в Мексиці, де вона і проживає на постійній основі.

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