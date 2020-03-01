Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки серіалу «Інтерни», поділилася відвертим постільним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ноги - ніщо, ракурс – все», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Асмус позує лежачи на дивані в білому вбранні, який ефектно підкреслює її розкішне тіло. На це звернули увагу і її прихильники.

«Яка кішечка», «занадто гаряча», «бомба!», «нічого собі красуня», «Красуня! Але антураж і обаз як з психлікарні», «красотуля», «так тримати!», «воу воу воу – легше», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російська актриса Христина Асмус, яка прославилася після серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст", зараз відпочиває з дочкою на Мальдівських островах.

Зірка кожен день у своєму Instagram ділитися враженнями про відпочинок, там же вона викладає яскраві і незвичайні фотографії.

В цей раз актриса попозувала в слитном купальнику й білому капелюшку. Асмус сидить за столиком, на якому стоїть склянка з морозивом, однією рукою притримує шапку, а інший - ласощі.

У підписі до фото Крістіна вирішила зізнатися, що Мальдіви - це її улюблене місце відпочинку.

«Не знаю, може це попсово і пішло, але я дуже люблю Мальдіви ☀️🌴💦

Це абсолютно моє місце. І літо цілий рік, і людей мало, і красиво неймовірно і це прям моооой ритм!! Коли в Москві щодня як білка в колесі, Мальдіви - те, що треба!!», - пише Асмус.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

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