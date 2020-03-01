"Чи ж Вам не соромно?"

Артистка Кончіта Вурст, яка стала зіркою "Євробачення-2014", показала особисті фото в мережі

Виконавиця покрасувалася перед дзеркалом в темній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Співак Том Нойвірт цього разу показав відвертий образ, можливо, з гримерки. Так артист був одягнений у труси з високою талією і шнурівкою, а також ботфорти на низькому ходу. Типове селфі біля дзеркала викликало в мережі масу обговорень. Так одні користувачі запевняють, що Томові не знайоме почуття сорому, інші - відверто у захваті від роздягненої Кончити:

"Аууу, гаряче!"

"Вау"

"Так! Точно в ціль"

"як не соромно?"

«Так, дитинко 🌈👏🔥❤🙌😍»

«Ох…»

На новому опублікованому Кончитой Вурст фото вона зосереджена на "фотографування", зачіска у артиста чоловіча борода таже залишається "на місці", трохи на знімку помітний і макіях на його обличчі.

Крім іншого, Кончіта засвітила свої підкачані сідниці і ноги, а також на фото видно "головне чоловіче достоїнство" виконавця.

Раніше повідомлялося про те, що австрійський артист змінив жіночні сукні на чоловічу спортивну форму.

На новому опублікованому відео – кліпі на свіжу пісню, зірка-трансгендер показав себе у всій красі. Саме показав, хочеться сказати, тому як артист з'явився виключно в чоловічому образі – довге темне волосся, пишні вії, мережива і декольте, ніби і не були частиною сценічного образу співака. Тепер же він практично блондин-скандинав – підкачаний, спортивний і з вигляду звичайний собі чоловік.

Правда дещо від жінок у новій відео-роботі артист собі все-таки залишив: частково, у кліпі він ходить на носочках, виляючи стегнами, як жінка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого, пишуть, що у артиста розкішне тіло і що він дуже талановитий саме актор.

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