Не виключено, що Меган Маркл повернеться в кіноіндустрію

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Ще в 2019 році дружина принца Гаррі почала рухатися в заданому напрямку і не збирається зупинятися.

Як відомо, влітку на прем'єрі мультфільму "Король Лев" герцог представив Меган Маркл президенту компанії The Walt Disney. Звичайна світська бесіда в підсумку привела до укладення ексклюзивного контракту з кінокомпанією Disney.

Щоб хоч якось поправити ситуацію з фінансами, Меган Маркл планує отримати велику роль у кіно.

Більш того, Меган Маркл готова змінити свій "профіль" і зіграти в популярному супергеройському екшні, який принесе їй більший прибуток.

"Вона сказала, що хоче, щоб її повернення до акторської діяльності було пов'язане з фільмом про супергероїв. Меган планує кілька зустрічей в Голлівуді, щоб обговорити подальші можливості - вона може виступити закадрово, подарувавши свій голос якого-небудь персонажу, або навіть знятися в кіно особисто. Меган прекрасно розуміє, що не дуже сильна як актриса. Але з іншого боку, майбутні глядачі не зможуть пройти повз того факту, що її ім'я значиться в титрах. Меган сповнена рішучості знову грати", - стверджують джерела, наближені до Меган Маркл і її агентам.

Раніше ми розповідали, що самопочуття 93-річної королеви Єлизавети II різко погіршилося на тлі скандалів з Меган Маркл і Гаррі. На словах Єлизавета II всіляко підтримує Гаррі, але їй важко перенести від'їзд улюбленого онука з Букінгемського палацу.

Але на цьому неприємності королеви не закінчилися. Також її старший онук Пітер Філліпс розлучився з дружиною, а потім і племінник Девід Армстронг-Джонс оголосив про розрив відносин з дружиною після 27 років шлюбу.

Як пишуть західні таблоїди, на тлі всіх скандалів королева Єлизавета II морально і фізично виснажена.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.