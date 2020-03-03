Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, нерідко публікує фото і відео зі своїми родичами

На цей раз модель представила в Instagram фото зі своєю бабусею, Аллою, пише Politekа.net.

Красуня постала з бабусею біля одного з дерев'яних будиночків. Обидві обіймалися і посміхалися.

Дочка Добкіна позувала в пальто, а її бабуся - в яскравій куртці з хутром.

У Алли - природна краса, на ній практично немає макіяжу, на обличчі виділяються лише брови і вії.

А красу бабусі підкреслили зелені тіні і неяскрава помада.

Обидві виглядають свіжо і задоволеними.

"Люблю 😍", - підписала фото модель.

За 19 годин пост зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"Як схожі 💕", "Такі прекрасні леді", "Одно обличчя через покоління,притому красиве", "Дуже гарні , так приємно дивитися на красиві обличчя ! Ще й такі схожі ! Порода 🌺🌺🌺", "Алло,вас мабуть і назвали в честь бабусі 👏👏", "Бабуся - ВОГОНЬ 🔥🔥🔥", "теплий Привіт передавай!! 👏🏻👏🏻", "Вас, у честь неї назвали?", "Дуже красиві!!!!!

Бабуся дуже стильна і модна!!! 🌺🌺🌺🌺🌺", "Дві красуні", "Дівчинки -Красуні 🎀", "Аллуськи з першим днем весни😘😍🥰", "Красуні , з Святом ！🙏💞💞", "Боже, які красуні!!!!👍👏👏👏", "Вітаємо .!!!🎈🎈🎈🎈🎈", "Красуні !! Люблю Вас !!!! ⭐️⭐️", "Сказати що це бабуся язик не повернеться!!!Дівчата красуні,ну а генетика відразу видна😍😍😍", "Гарна бабуся у вас!🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна постала в чорному топі.

Зверху красуня одягла червоний жакет. Також на Аллі були штани з виского посадкою. Червона помада - ідеально підійшли до такого спокусливого образу.

Алла рухалася в такт музиці, дивлячись у камеру. Красуня ніби розчинилася в гарячому танці та пісні про нещасливе кохання.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна зробила селфи в машині і поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ній чорна кофта зі штучного хутра. Примітно, що дівчина постала в трохи розпатланому вигляді і мінімум косметики на обличчі.

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