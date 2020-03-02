Регіна Тодоренко приміряла на себе новий образ, здивувавши фігурою в блискучому сукню

Відома українська телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з блискучого сукні без бретелей і зайвих деталей. При цьому артистка показала також акуратно покладені в м'які хвилі локони і яскравий макіяж.

В новому стилі ведуча з'явилася в ролі одного з членів журі на новому російському шоу. Участь у ньому вона прийме у перші:

«#МаскаКтоты Понеслася! Прем'єра прямо зараз», – написала Регіна під новим знімком.

Раніше телеведуча показала, як приступила до зйомок нового випуску програми і вирішила в соцмережах продемонструвати, яка в неї пластику.

Для цього Тодоренко всілася на шпагат на високих підборах, задіявши крісло.

«Завжди тільки в такому положенні💪🏻

Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????!, - підписала серію знімків вона.

Коментують не змусили себе довго чекати і миттєво включилися в обговорення.

«Виктоиря Бекхем теж так само позує на диванчику🤭», «Одна нога тут...інша....де то там......», «Напевно, те що ти еластична», «Цією позою і Ви хотіли сказати про свою пластику!», «Розтяжка завжди вчасно», «Постійно думав, як на цьому дивані сісти !? Тепер нарешті зрозуміло, як п'яту точку посадити на нього», «Регіна, ти крута) молодець, розвиваєш свій проект🔥», - пишуть в коментарях.

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