Регина Тодоренко примерила на себя новый образ, удивив фигурой в блестящем платье

Известная украинская телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из блестящего платья без бретелей и лишних деталей. При этом артистка показала также аккуратно уложенные в мягкие волны локоны и яркий макияж.

В новом стиле ведущая появилась в роли одного из членов жюри на новом российском шоу. Участие в нем она примет в первые:

«#МаскаКтоты Понеслась! Премьера прямо сейчас», – написала Регина под новым снимком.

Ранее телеведущая показала, как приступила к съемкам нового выпуска программы и решила в соцсетях продемонстрировать, какая у нее пластика.

Для этого Тодоренко уселась на шпагат на высоких каблуках, задействовав кресло.

«Всегда только в таком положении💪🏻

Наша пластика - это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой????!, - подписала серию снимков она.

Комментирующие не заставили себя долго ждать и мгновенно включились в обсуждение.

«Виктоиря Бекхем тоже так же позирует на диванчике🤭», «Одна нога здесь...другая....где то там......», «Наверно, то что ты эластичная», «Этой позой Вы и хотели сказать о своей пластике!», «Растяжка всегда вовремя», «Постоянно думал, как на этом диване сесть !? Теперь наконец-то понятно, как пятую точку посадить на него», «Регина, ты крутая) молодец, развиваешь свой проект🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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