Українська актриса Ольга Сумська нерідко демонструє свою природну красу і один з крайніх випадків не став винятком

53-річна артистка поділилася знімком, зробленим в дорозі, пише Politeka.net.

Зірка позувала в яскравому светрі і топі під ним. Примітно, що обличчі красуні не було ні грама макіяжу. Ольга розпустила волосся і дивилася своїми карими очима в камеру. Артистка посміхалася і виглядала дуже свіжо.

Ззаду Сумської виднілися крісла і вікна поїзда.

"З першим днем весни! 🌿Знову в дорозі ... Сьогодні гостинно приймає Тернопіль☀️На подіум вийдуть відомі ділові жінки Тернопільщини в сукнях моєї весняної колекції #RIDNA 🌾 Фотосесія скоро🤩", - підписала фото актриса.

За день публікація зібрала майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"З першим днем весни", "Доброго ранку 👏а коли плануєте показ в Дніпрі?", "Пані Олю, Ви прекрасні😍. Я не знала, що ви дизайнер. Це повністю ваш бренд? Я теж люблю шити одяг, вишиті плаття моя особлива любов. Якщо Вам не важко оцінити мої роботи, мені було б цікаво прочитати Ваш коментар", "Спасибі,Олю,і вас також з першим днем весни і Прощеним Воскресінням", "Ви дуже красива без макіяжу ....ніжна ...мила ....як невинна квітка.....гордість України ....спасибі батькам", "Як я Вами захоплююся . Красива жінка . Приємно дивитися на Вас", "З першим днем Весни! Бажаю удачі!💐😍", "Оленька сукні у вас дуже гарні 🤗👍🔥", "З Весною Вас, Ольга! ❤️", "Пробач мене Ольга❤️", "І вас з днем весни,ви як завжди прекрасна", "Дорога Ольга! Дуже люблю вас! Ви талантище! З першим днем весни вас!!! 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Сумська опублікувала пост, присвячений її доньці Антоніні Паперній. На розміщеному відео був представлений уривок одного з російських серіалів, де знялася дочка Сумської.

"@tonya_papernaya І @maxim_matveev_ в серіалі #тригер 🎬", - написала в пості Сумська.

За три години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.

Також Politeka писала, що напівгола Роксолана показала себе без макіяжу.