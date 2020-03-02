Знаменита українська співачка Анна Седокова, здивувала несподіваним постом з розповіддю про насильство над жінками

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

Також Ганна, незважаючи на резонансні витівки, любить вставати на захист слабких, забоиться про бездомних тварин і дивувати розповідями про благодійництво, що розбавляє її неоднозначний образ співачки, пише Рoliteka.net.

Так, співачка розповіла про історію жінки, яка піддалася насильству з боку чоловіка. Це чимало зачепило співачку, тому вона вирішила викласти емоційний пост в Instagram:

«Харрасмент, насильство і прояв сили з боку чоловіків. Сили до того, хто ще слабкий. Ця історія сталася зараз зі співачкою @dequiine . Я хочу цим постом встати на захист всіх дівчаток, які знають, як це, коли до тебе домагається п'яний і різкий або просто дорослий. Я знаю, як це.

Ми повинні навчитися давати ляпаса тим, хто дозволяє собі зайве. Ми повинні разом, підтримуючи один одного, дати зрозуміти, що так з нами не можна . Ми повинні припинити підтанцьовувати під пісні «Я ви*бу тебе сучка». Дівчинки досить бути вівцями , майте повагу до себе . Ви не повинні ссати удвох реперам пальці а потім плакати під його тихенькие глузування», – різко висловилася Ганна.

Після вона також зазначила, що багато років жінки боролися за свої права і знецінювати це просто не можна.

«Дівчата, припиніть знецінювати себе , свою душу і свої мрії . Адже не про це наші пісні. Не варто щодня приймати участь у шоу Холостяк , стоячи в черзі з 20 теличок за квіточкою і мужиком. #SelfRespect Поважайте себе, перш за все, не дозволяйте нікому ставити вас на місце, на якому ви не бажаєте перебувати», – зробила висновок Ганна.

Також в розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Зробила яскравий макіяж артистка, як пізніше з'ясувалося, спеціально для зйомок нового кліпу. Схоже, майбутня робота буде відрізнятися від попередніх, оскільки зірка позувала не в звичному зухвалому і відвертому вбранні.

А в сріблястому вбранні з глибоким декольте і сміливими вирізами з боків. Також зірка не стала приховувати свою нову зачіску із чубчиком, виставивши ту напоказ і акцентували на цьому увагу.

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