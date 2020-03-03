Родичі знаменитостей далеко не завжди досягають таких же висот, як їхні брати і сестри. Хоча, бувають і винятки

Politeka вирішила згадати, як виглядають і чим займаються родичі українських зірок.

О сестрі телеведучої Маші Єфросиніної в свій час писали більше, ніж про саму зірку. Справа в тому, що вона вийшла заміж за сина третього президента України Віктора Ющенка Андрія.

Сьогодні дівчина є власницею ювелірного бренду Lyly. Вона розлучилася з Андрієм і вийшла заміж знову.

У солістки групи «Время и стекло» Наді Дорофєєвої є старший брат Максим, який, як і батьки зірки, живе в Сімферополі. Максим працює стоматологом, у нього є сім'я.

Ольга Фреймут та її сестра Юля дружать незважаючи на 10-річну різницю у віці. Крім цього у Фреймут є молодший брат Артур, який працює інспектором АЗС. Обидва вони непублічні люди.

У телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова є брат і сестра - двійнята Ангеліна і Микола. Комаров дуже близький зі своєю сім'єю, часто з'являється з ними на публіці. Як відомо, Ангеліна працює стилістом, а Микола працює в IT-сфері. Комаров любить приводити своїх родичів на різні заходи і телеефіри.

У телеведучої Каті Осадчої є брат Володимир, який, на відміну від сестри, не звик до публічності. Відомо, що він вейдсерфер. Крім цього, на його особистій сторінці в Instagram є знімки з гірськолижних трас. Володимир присвятив своє життя спорту.

У Тіни Кароль, до речі, теж є брат, про якого вона ніколи не говорить. Його звати Станіслав, він працює адвокатом. До речі, його дружина – сестра української акторки Ірми Вітовської, так що сім'я оточена шоу-бізнесом з усіх боків.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут на вокзалі вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті: "зовсім інша людина".

Як повідомляла Politeka, зухвала Надя Дорофєєва прогнулася в спокусливій позі, засвітивши всі свої тату: "Нічого приховувати".

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