Родичі знаменитостей далеко не завжди досягають таких же висот, як їхні брати і сестри. Хоча, бувають і винятки
Politeka вирішила згадати, як виглядають і чим займаються родичі українських зірок.
О сестрі телеведучої Маші Єфросиніної в свій час писали більше, ніж про саму зірку. Справа в тому, що вона вийшла заміж за сина третього президента України Віктора Ющенка Андрія.
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Сьогодні дівчина є власницею ювелірного бренду Lyly. Вона розлучилася з Андрієм і вийшла заміж знову.
У солістки групи «Время и стекло» Наді Дорофєєвої є старший брат Максим, який, як і батьки зірки, живе в Сімферополі. Максим працює стоматологом, у нього є сім'я.
Ольга Фреймут та її сестра Юля дружать незважаючи на 10-річну різницю у віці. Крім цього у Фреймут є молодший брат Артур, який працює інспектором АЗС. Обидва вони непублічні люди.
У телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова є брат і сестра - двійнята Ангеліна і Микола. Комаров дуже близький зі своєю сім'єю, часто з'являється з ними на публіці. Як відомо, Ангеліна працює стилістом, а Микола працює в IT-сфері. Комаров любить приводити своїх родичів на різні заходи і телеефіри.
У телеведучої Каті Осадчої є брат Володимир, який, на відміну від сестри, не звик до публічності. Відомо, що він вейдсерфер. Крім цього, на його особистій сторінці в Instagram є знімки з гірськолижних трас. Володимир присвятив своє життя спорту.
У Тіни Кароль, до речі, теж є брат, про якого вона ніколи не говорить. Його звати Станіслав, він працює адвокатом. До речі, його дружина – сестра української акторки Ірми Вітовської, так що сім'я оточена шоу-бізнесом з усіх боків.
Нагадаємо, що Ольга Фреймут на вокзалі вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті: "зовсім інша людина".
Як повідомляла Politeka, зухвала Надя Дорофєєва прогнулася в спокусливій позі, засвітивши всі свої тату: "Нічого приховувати".
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