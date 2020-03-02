Знаменита співачка Світлана Лобода показала стильні фото з відпочинку в Парижі

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

цього разу зірка показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи на тлі знаменитої архітектурної і культурної пам'ятки Парижа.

Причому Світлана позувала в масці, акцентуючи увагу на вірус, який епідемічно поширився по території всього світу. Схоже, артистка варто усім вказівкам про те, як вберегтися від зараження і нагадала іншим про це:

«Лувр закрили. все тривожніше щоденні новини. друзі , якщо ви подорожуєте, почитайте про правила профілактики , про безпеку в літаках ,про маски, санитайзерах. сьогодні все це має величезне значення і може вберегти вас від неприємних наслідків. Гігієна!!!! Це наше все #здоров'я ❤️ бережіть себе, будь ласка», – написала Світлана.

Шанувальники, як і очікувалося, не залишилися байдужі і написали безліч коментарів.

Раніше на своїй сторінці в Instagram зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. В незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька годин тому.

Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Лобода спочатку з'являється в образі інопланетної чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, забруднилися зеленої "кров'ю".

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