Українська співачка MARUV здивувала доволі неоднозначним кадром, що нагадує про презентацію її нової роботи

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в шубі і чорному боді.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Анна, як відомо, досить часто дивує фанатів своїми обтягуючими костюмами з прозорими вставками і без краплі сорому виблискує пружними принадами. При цьому не єдиним нарядом Ганна підкорює фанатів: її виступи завжди балансують на межі пристойності – зірка виступає на концертах у відвертих образах.

Цього разу співачка вирішила остаточно спантеличити публіку відвертим кадром.

Так, MARUV анонсувала новий випуск свого відеоблогу під назвою «Нова сила кицьки» з дуже провокативною фотографією. На представленому кадрі видно лише сідниці артистки в мереживній рожевому білизна, що обурило мережа своєю відвертістю.

Користувачі гнівно висловили свою думку з приводу побаченого:

«ми Всі розуміємо про що у вас пісні, вони навіть іноді подобаються, але це фото реально деградируещее», «занадто відверто, навіщо? привернути увагу? мені не подобається, навіть не красиво», «Сільські кицьки,в зоні не прополотой ридиски», «Ну це вже взагалі! Ти що кицька? До такої міри епатаж вже занадто!», «Це жах якийсь, а не творчість...що далі, порно?! Жесть.. відписка», «Пі***ц 🤦🏻‍♀️ куди ми котимося ?», «Трек напевно буде як завжди крутимо, альо така відвертість це не круто, перепрошую», «Ну це щось вже з кліпів Ліндемана! ))».

До этогоMARUV показала новий образ на теренах Instagram. На фото співачка позує в колготках і довгих чоботях вище коліна. Верх у MARUV теж був з прозорою сіточки. Можна легко побачити білизна через неї.

Образ співачка доповнила капелюшком і великими сережками. На тлі нічого не видно, так як знімок був студійним. Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, сиділа на одній нозі, а другу задерла. На другому фото вона вже її виставила в бік, а груди вперед.

"Сьогодні міжнародний день рідкісних захворювань))) з святом. Не хворійте", - написала Корсун під фото.

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