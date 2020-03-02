Відома співачка Аліна Гросу здивувала фотозвітом з останнього концерту, з'явившись разом з Іриною Білик

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами з виступу, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка вирішила представити кадри, зроблені під час свого концерту. У Инстаграме на сторінці зірки можна побачити також кадри після виступу, на яких молода і щаслива співачка мило позувала разом з хрещеною мамою – Іриною Білик:

«Трохи з концертного життя і фотографія з коханою «хресної» @bilyk_iryna ❤️ тільки зараз помітила, що дуже рідко виставляю фотографії з концертів🙄 хочете більше?) або все-таки віддаєте перевагу спостерігати тільки за особистим життям?», – пише Аліна під новими фото.

А ось що відповіли користувачі мережі з приводу побаченого:

«А хто це?», «Ірина Білик, твоя хрещена?🙀 Ого😊 Красуні😍 Алін, шикарно виглядаєш👍 Можна з концертів і з особистого життя❤️», «Більше фотографій з концертів🔥 Які ви прекрасні😍», «Дуже круте фото❤️❤️❤️», «Аля,за тобою цікаво спостерігати у всіх сферах.Ти молодчинка!», «І з концертом, і особистого».

Також артистка позувала на тлі історичної споруди - дзвіниці, при цьому вона була одягнена в чорне вбрання, ймовірно, плаття і її плечі, а також горизонтальна зона декольте при цьому були відкритими. На її шиї також красувалося прикраса колір, свої волосся артистка частково розпустила, частково підібрала, доповнивши образ сережками-кольуами.

Співачка пронизливо дивиться в об'єктив і фото з допомогою популярного додатка було оформлено з музикою. Шанувальникам артистки дуже сподобалася ця публікація і вони обсипали артистку компліментами.

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