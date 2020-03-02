Оля Полякова зворушливо привітала свою дочку Марію з днем народження

2 березня Маша Полякова відзначає своє 15-річчя. Незважаючи на свій юний вік, дівчина вже встигла прославитися в мережі, пише Politeka. Дівчина активно веде свій Instagram, де публікує не тільки звичайні повсякденні знімки, але і кадри з професійних фотосесій.

Втім, для своєї зоряної матері Маша все ще залишається в першу чергу коханою дочкою. Знаменита суперблондинка присвятила новий пост в своєму Instagram своїй іменинниці.

«Дитинко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти у мене тааака вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, і разом з тим, зовсім інша, набагато краща, добріша, світліша, розважлива, красивіша! Нехай всі ці прекрасні якості допоможуть тобі в житті, будь щаслива і здорова моя прекрасна, розумна і смілива дівчинка люблю тебе Маруся, Мишка, Манюня, Мишильда, Машенька!», - написала Полякова.

Свій пост вона супроводила цілою серією фотографій дочки. Знімки зроблені в різний час і в різних місцях, однак на всіх кадрах Маша посміхається.

До цього ми писали в тому, що Полякова-молодша порадувала своїх шанувальників откровенними відповідями на їх найбільш животрепетні питання. Дівчина влаштувала інтерактив в своєму Інстаграм. Так, Маша зізналася, що у неї є манікюру, адже вона - піаністка. Крім того, вона додала, що ніколи не носила брекети, так як у неї з народження ідеальні зуби.

Цікаво, що свої відповіді Маша публікувала на тлі власних фотографій, при цьому частина з них була зроблена в ванній. На них дівчина лежить в піні й водить по воді рукою.

Нагадаємо, юна дочка Полякової втратила сором і показала себе у ванній: прикрилася тільки піною.

Як повідомляла Politeka, суперблондинка Полякова посвітила своїм достоїнством в центрі Парижу.

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