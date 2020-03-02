Оля Полякова трогательно поздравила свою дочь Машу с днем рождения

2 марта Маша Полякова отмечает свое 15-летие. Несмотря на свой юный возраст девушка уже успела прославиться в сети, пишет Politeka. Девушка активно ведет свой Инстаграм, где публикует не только обычные повседневные снимки, но и кадры из профессиональных фотосессий.

Впрочем, для своей звездной матери Маша все еще остается в первую очередь любимой дочкой. Знаменитая суперблондинка посвятила новый пост в своем Инстаграм своей имениннице.

«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная, умная и смелая девочка люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!», - написала Полякова.

Свой пост она сопроводила целой серией фотографий дочери. Снимки сделаны в разное время и в разных местах, однако на всех кадрах Маша улыбается.

До этого мы писали о том, что Полякова-младшая порадовала своих поклонников откровенными ответами на их самые животрепещущие вопросы. Девушка устроила интерактив в своем Инстаграм. Так, Маша призналась, что у нее нет маникюра, ведь она – пианистка. Кроме того, она добавила, что никогда не носила брекеты, так как у нее с рождения идеальные зубы.

Любопытно, что свои ответы Маша публиковала на фоне собственных фотографий, при этом часть из них была сделана в ванной. На них девушка лежит в пене и водит по воде рукой.

Напомним, юная дочь Поляковой потеряла стыд и показала себя в ванной: прикрылась только пеной.

Как сообщала Politeka, суперблондинка Полякова посветила своим достоинством в центре Парижа.

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!".