Юная дочь Оли Поляковой пообщалась со своими поклонниками прямо из ванной

14-летняя Маша Полякова еще не такая популярная звезда, как ее мама, но уже активно начинает набирать все большую популярность благодаря своей страничке в Инстаграм. Девушка активно постит новые фото и видео и делится с подписчиками подробностями из своей жизни.

Как сообщает Politeka, на этот раз Маша решила устроить интерактив со своими фанатами и предложила ответить на любые их вопросы в своих Сториз. Из ее ответов следует, что сейчас у девушки нет парня, ей нравится певец Моргенштерн, а еще у Маши нет маникюра, ведь она – пианистка. Кроме того, дочь Поляковой призналась, что никогда не носила брекеты, так как у нее с рождения идеальные зубы.

Любопытно, что свои ответы Маша публиковала на фоне собственных фотографий, при этом часть из них была сделана в ванной. На них девушка лежит в пене и водит по воде рукой.

До этого мы писали о том, что Маша поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, которым несколько напугала фолловеров. Маша предстала с маской на лице в виде тигра. На новогодних каникулах школьница отправилась вместе с мамой на гастроли по Северной и Южной Америке. И теперь решила поделиться с фанатами секретами красоты. По словам девочки, именно эта маска позволила ей обезопасить кожу лица от пересыхания и воздействия соленой воды.

Некоторые комментирующие отметили, что "увлажнение лица" в холодной Украине в настоящее время сейчас не актуально. Другие же пришли в полный восторг от кадра Маши.

"Маша, какая Америка, у нас в Жмеринке увлажненное лицо от мороза треснуло бы", "Жах!", "Тебя не узнать. Багатой будешь", - писали люди в комментариях.

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!".

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.