Украинская певица Оля Полякова с завидной регулярностью постит фото с отдыха - на сей раз эффектная блондинка-артистка побывала в очаровывающем своей красотой и шармом Париже

Артистка покрасовалась в стильном полушубке на фоне Ейфелевой башни, пишет Politeka.net.

Артистка без макияжа, но в штанах в облипку и с распущенными волосами выглядела весьма свежо и стильно. Кроме того на исполнительнице были актуальные в нынешнем сезоне высокие ботинки, свитер с золотистым принтом и сумочка.

На снимках Ольга расположилась на заборчике у главной достопримечательности столицы Франции и игриво улыбалась на камеру. Поклонники оценили простой, но интересный образ исполнительницы и осыпали ее комплиментами:

"Умница, красавица!"

"Ввас бы на Евровидение"

"Отличные фото"

Ранее мы писали о топе самых запоминающихся образов красотки-Поляковой, в которых она появлялась в последнее время. Певица, рост которой 180 см, является обладательницей действительно длиннющих стройных ножек, роскошного бюста и "осиной" талии - всем на зависть. Полякова никогда не стеснялась показывать идеальные формы - зачем прятать то, что так и просится наружу?

Артистка часто мелькает в весьма соблазнительных нарядах: от латекса и кожи до "перьев" и сеточки. Она любительница высоких каблуков, вызывающих мини и всевозможных корон.

А от жарких снимков, на которых Оля в купальниках, и вовсе голова идет кругом. Артистке действительно есть, что показать.

Но больше всего певица взбудоражила фанатов, когда выставила в своем Инстаграм фото, на которых предстала полностью обнаженной. Девушка повернулась спиной к объективу, без тени смущения похваставшись упругими округлостями.

"Ножки классные и красивые фигурка бомбезная🔥"; "кому Бог что дал, то и рекламирует"; "Олька, хватит над мужиками издеваться)"; "У вас стоит учиться жить всем!😍"; "Красивое тело, длинные ноги👍👍👍Огонь, а не женщина 🙂"; "Якщо є що показати,чому б не показати) фігура сногшибатєльна! 🔥🔥🔥Пишуть гадості ті, в кого нема шо показать ось і лопають із заздрості", - комментарии в Инстаграме полны комплиментов.

Отметим, Полякова, кроме карьеры певицы и актрисы, занимается воспитанием двух дочерей: 14-летней Маши и 8-летней Алисы. У нее растет достойная замена. Старшая девочка настолько похожа на мать, что их в сети уже окрестили "сестрами".

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».