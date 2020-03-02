Не стало американської актриси Клодетт Невинс. Їй було 82 роки

Сім'я голлівудської зірки оголосила, що вона померла в хоспісі 20 лютого у своєму будинку в Лос-Анджелесі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Акторська кар'єра Клодетт тривала шість десятиліть і включала в себе ролі на Бродвеї, в регіональних театрах, національних компаніях, численних телевізійних шоу, озвучках і рекламних роликах, - йдеться в заяві сім'ї. - Компетентна у всьому, до чого вона торкалася, Клодетта була кумедною, вольовою, неймовірно дисциплінованою, невпинною у своєму прагненні до досконалості. Почавши з дуже скромного походження, Клодетта перетворилася на елегантну, виразну, чудову жінку, якою захоплювалися всі. Вона була чудова. По ній будуть нескінченно сумувати".

Невінс була відома своїми ролями на Бродвеї в Plaza Suite Ніла Саймона, а також тим, що виступала під час національного турне The Great White Hope. У неї також були постійні ролі в телевізійній драмі 90-х років «Мелроуз Плейс» (грала мати одного з головних героїв Метта Філдінга (Дуглас Савант) з 1992 по 1998 роки, а також в 1993-му грала в серіалі "Беверлі-Хіллз".

Крім того, зірка регулярно з'являлася в «Поліцейській історії» і «Чоловіках, жінках і коханцях».

Невінс показала себе і на великому екрані, знявшись в таких відомих фільмах, як «Маска» (1961), «Спати з ворогом» (1991) і «Зоряний шлях: Повстання» (1998).

Зірка народилася в 1937 році в Пенсільванії, але пізніше сім'я переїхала в Бруклін. Невінс продовжила навчання у Вищій школі виконавських мистецтв на Манхеттені і закінчила Нью-Йоркський університет.

Невинс була одружена за Бенджаміном Л. Піком, у шлюбі з яким у неї народилися дві дочки Джессіка і Сабріна Пік.

2 березня Меморіальному парку на горі Синай пройшла поминальна служба за актрисі.

Раніше ми повідомляли, 17 лютого не стало іншої актриси з «Беверлі-Хіллз 90210» Джанет Дюбуа, яка померла на 75-му році життя у своєму будинку в Каліфорнії.

Близькі до актриси джерела розповіли, що вона померла уві сні. Її раптова смерть шокувала рідних і близьких: вони стверджують, що останнім часом ніщо не віщувало біди. Дюбуа не страждала ні від яких хвороб, була веселою і буквально пару тиждень тому радо спілкувалася з шанувальниками на конвенті в Голлівуді.

Нагадаємо, актрису, подменявшую Ніколь Кідман, вбили прямо біля будинку.

Також Politeka писала, що пішла з життя відома актриса, Голлівуд сумує: серіали з нею стали культовими.