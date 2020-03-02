29-річна співачка Sonya Kay, племінниця української легенди естради Софії Ротару, збентежила зухвалим образом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в чорному топі із блискучого латексу з яскраво-оранжевим ременями на плечах. Варто відзначити, "тісний" матеріал обтягнув кожен вигин зони декольте, змусивши шанувальників віддаватися бурхливим фантазіям.

Крім фантастичної картини з бюстом, безумовно, родзинкою вбрання стали окуляри-маска з напівпрозорим червоним склом, а також коронна Соніна зачіска з двома гульками-"шишечками" на голові.

Дівчина заговорила під цим фото про важливість довіри людям і віри в себе.

"Як важливо вірити в себе і мати тих людей поруч, які вірять в тебе і підтримують! Якщо у тебе є мета і тебе не зупиняють ніякі труднощі, а вони точно будуть на твоєму шляху, то ти досягнеш того, що хочеш! Не бійся змін, це того варто! 💫". - підписала кадр Соня.

Шанувальники за кілька годин встигли поставити майже 2000 "сердечок" та залишити безліч коментарів.

"Мала де такі взяла? В них світ вєрняк кращий!)"

"Я теж хочу бути зіркою!"

"Все завжди буде добре😉"

Раніше ми повідомляли, племінниця Ротару, яка зібралася незабаром вийти заміж, приголомшила фото з одруженим красенем. Дівчина сфотографувалася в обнімку з відомим майже двометровим спортсменом Олександром Усіком. На фото Соня посміхається, тоді як боксер серйозно дивиться в об'єктив, і навіть, здається, трохи злякано, поклавши руку артистці на спину.

Також ми розповідали, Соня розбурхала шанувальників, показавши струнке тіло в білому топі і такого ж кольору трусиках. Співачку не бентежать натовпи фанатів, що залишають сальні коментарі - тим більше, коли є, що показати.

"Дуже чарівна!"; "Неповторна спокусниця😍"; "Красуня😍💜❤️", - писали під цим спекотним кадром.

Нагадаємо, племінниця Ротару позбулася білизни і показала, ніж її нагородила природа

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