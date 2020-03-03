Колишній чоловік популярної телеведучої Ксенії Собчак Максим Віторган серйозно захворів

Як передає Politeka.net, про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Відомо, що російський актор Максим Віторган особисто звернувся за допомогою до московських медиків.

Повідомляється, що колишній чоловік популярної телеведучої Ксенії Собчак поскаржився фахівцям на підвищену температуру і задишку.

Як пишуть російські ЗМІ, Максиму Виторгану відразу ж поставили серйозний діагноз, але він відмовився від госпіталізації.

"Максим Віторган звернувся до столичних медиків через погане самопочуття. Актор поскаржився на підвищену температуру і задишку. Лікарі поставили діагноз - пневмонія. Від госпіталізації Максим Віторган відмовився", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що дочка Максима Віторгана сплутали з Ксенією Собчак. Свіжий знімок його старшої дочки Поліни опублікувала на своїй сторінці в Instagram її мати, актриса Вікторія Верберг.

На фото 56-річна Вікторія стоїть зі своєю 23-річною донькою. У дівчини зібрані волосся, вона обіймає матір.

Користувачі мережі відразу ж угледіли в молодій актрисі схожість з колишньою дружиною її батька Ксенією Собчак і вже охрестили її молодою копією Ксенії.

Варто відзначити, що Максим Віторган перебував у цивільному шлюбі з актрисою Вікторією Верберг, яка була старша за нього на 9 років. У шлюбі народилося двоє дітей – дочка Поліна і син Данило. Після розставання у Максима був ще один шлюб з менеджером Наталією, після чого актор одружився на Собчак.

Як відомо, у Віторгана відмінні відносини з обома колишніми дружинами, він приділяє багато часу своїм дітям. Зараз же у Максима нова любов – 28-річна актриса Ніно Нінідзе, яка всього на кілька років старше його дочки.

Нагадаємо, що Максим Віторган показав, як розважається з молодою коханкою: "Любить страшненьких...".

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