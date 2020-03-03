Українська співачка MARUV здивувала досить незвичайними неоново-рожевими кадрами, що нагадує про презентацію її нової роботи

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в ляльковому образі з блідо-розовіми волоссям.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Ганна, як відомо, досить часто дивує фанатів своїми обтягуючими костюмами з прозорими вставками і без краплі сорому виблискує пружними принадами. При цьому не єдиним нарядом Ганна підкорює фанатів: її виступи завжди балансують на межі пристойності – зірка виступає на концертах у відвертих образах.

Цього разу співачка вирішила остаточно спантеличити публіку відвертими фото "В стилі кицьки".

Так, MARUV анонсувала новий випуск свого відеоблогу під назвою «Нова сила кицьки» з дуже провокативною фотографією. На представленому кадрі (і першому, і другому) зірка позувала в латексному рожевому вбранні. Главнім акцентом став цей колір, який помітний і на тлі зйомки і на волоссі зірки. Фанати ж були вкрай роздратовані - їм не сподобалися настільки відверті і провокативні кадри.

До этогоMARUV показала новий образ на теренах Instagram. На фото співачка позує в колготках і довгих чоботях вище коліна. Верх у MARUV теж був з прозорою сіточки. Можна легко побачити білизна через неї.

Образ співачка доповнила капелюшком і великими сережками. На тлі нічого не видно, так як знімок був студійним. Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, сиділа на одній нозі, а другу задерла. На другому фото вона вже її виставила в бік, а груди вперед.

"Сьогодні міжнародний день рідкісних захворювань))) з святом. Не хворійте", - написала Корсун під фото.

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