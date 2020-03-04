Українські зірки мають у своєму гардеробі гарні українські костюми. Вони надягають їх не тільки на свята, але і на деякі виступи

З кожним роком українська вишиванка стає все модніше, пише Рoliteka.net. При цьому модернізовані українські національні костюми носять не лише в Україні. Тренд добрався і до модних подіумів. В українських нарядах були помічені голлівудська актриса Демі Мур, модель Клаудія Шиффер, артистка Діта фон Тіз. Але, звичайно, українським зіркам вишиванки йдуть набагато більше.

Співачка і суддя проекту «Голос» Тіна Кароль, телеведуча Маша Єфросиніна та ще 14 зірок взяли участь у проекті «Щирі» з популяризації української культури. Зірки знялися для календаря в етнічних костюмах різного часу. Ця чудова практика почалася ще в 2014 році. З кожним роком до проекту приєднуються все нові й нові зірки.

Крім цього, Тіна Кароль любить вдягати вишиванки і в повсякденному житті.

Телеведуча Катя Осадча досить часто одягає сукні в етнічному стилі. Нерідко вона використовує національне вбрання під час зйомок передачі «Світське життя».

Актрису Ольгу Сумську часто можна побачити у вишитому вбранні. До речі, національні вбрання їй дуже пасують.

Українська співачка Джамала, яка народилася і виросла в Криму в сім'ї кримських татар, теж дуже любить українську вишиванку. Вона одягає їх у повсякденному житті, часто використовує як концертний наряд.

Суперблондинка Ольга Полякова іноді змінює епатажне вбрання і одягає вишиванку. Правда, таке трапляється рідко. В основному вбрання співачки покликане викликати захоплення і шок у оточуючих.

Телеведучій Лесі Никитюк теж йдуть вишиванки.

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