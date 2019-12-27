Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна різко змінилася у зовнішності та показалася всім

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася у себе в Instagram.

Так, можна побачити, що Єфросиніну знімають з оригінальною маскою, з-за чого її обличчя змінився до невпізнання.

«Бля*а-муха. Ой, я знову матюкнулась і мене будуть проклинати знову», - сказала вона, побачивши своє обличчя.

Уточнимо, що шанувальники Єфросиніної не змогли висловитися про інцидент, оскільки кадрами ведуча поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників своїми душевними сімейними буднями. На цей раз Маша показала фото свого 5-річного сина Сашка.

Українська телеведуча активно веде свій instagram-блог, а також ділиться різними секретами краси. При цьому найбільш часто в блозі Єфросиніної з'являється її син - 5-річний Сашко. А от старша дочка, 15-річна Нана - не часта гостя в блозі своєї зіркової мами.

Сашко із задоволенням позує для своєї зіркової мами, навіть іноді сам просить маму “познімати” його для її блогу.

Також з'ясувалося, що Саша примудрився захворіти на свята. Мама лагідно називає його “сопливим кашалотиком”.

Шанувальники Маші почали залишати приємні коментарі під її новим фото з сином: "Машенька,ваша копія! Я зараз в положенні і виконую комплекс вправ так сказати з вами😊,коли ви були вагітні синочком. А тепер він такий дорослий😉 і не в животику", " Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ві-неперевершена!! А мені рада моя найменша ,моє Золото ,моя третя донечка 6-річна Златочка!! Хоча на зв'язку завжди моя старшенька-Алла Віталіївна і моя середуща -моя Владислава Віталіївна ( і не менше☺️),дорослі вже ,не можна по-іншому.♥️", " Мої дві дівчини 😍", " Мені собачка рада 🤔діток немає (((".

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