Как же им идут украинские вышиванки

Многие украинские звезды имеют в своем гардеробе красивые украинские наряды. Они надевают их не только на праздники, но и на некоторые выступления

С каждым годом украинская вышиванка становится все моднее, пишет Рoliteka.net. При этом модернизованные украинские национальные костюмы носят не только в Украине. Тренд добрался и до модных подиумов. В украинских нарядах были замечены голливудская актриса Деми Мур, модель Клаудия Шиффер, артистка Дита фон Тиз. Но, конечно, украинским звездам вышиванки идут намного больше.

Певица и судья проекта «Голос» Тина Кароль, телеведущая Маша Ефросинина и еще 14 звезд приняли участие в проекте «Щирі» по популяризации украинской культуры. Звезды снялись для календаря в этнических костюмах разного времени. Эта чудесная практика началась еще в 2014 году. С каждым годом к проекту присоединяются все новые и новые звезды.

Кроме этого, Тина Кароль любит надевать вышиванки и в повседневной жизни.

Телеведущая Катя Осадчая довольно часто надевает платья в этническом стиле. Нередко она использует национальные наряды во время съемок передачи «Светская жизнь».

Актрису Ольгу Сумскую часто можно увидеть в вышитом платье. К слову, национальные наряды ей очень идут.

Украинская певица Джамала, которая родилась и выросла в Крыму в семье крымских татар, тоже очень любит украинскую вышиванку. Она надевает их в повседневной жизни, часто использует как концертный наряд.

Суперблондинка Ольга Полякова иногда сменяет эпатажные наряды и надевает вышиванку. Правда, такое случается редко. В основном наряды певицы призваны вызвать восхищение и шок у окружающих.

Телеведущей Лесе Никитюк тоже идут вышиванки.

Напомним, что Катя Осадчая поразила внешностью рядом с Монатиком и Кароль: "Человек-великан".

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