35-річна українська співачка Тіна Кароль похвалилася видатними формами

Як передає Politeka.net, зірка записала інтригуюче відео, але не стала його викладати у себе в Instagram, натомість, воно спливло на фан-сторінці, присвяченій їй і співакові Дану Балану (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, Кароль з'явилася в досить спокусливому образі: на дівчині жовте плаття, відверте декольте якого викликає бурю емоцій.

Співачка без тіні збентеження зняла крупним планом апетитні принади, акцентуючи увагу саме на них. Яскравий макіяж з традиційною помадою червоного відтінку доповнили образ фатальної красуні.

Відзначимо, останнім часом в мережі обговорюють можливий роман між Кароль та її колегою по "Голосу країни" Баланом. Зірки постійно підливають масло у вогонь своїми витівками.

Нещодавно з'явилося відео зі зйомок "Голосу", на якому Кароль лежить зверху Балана. Відверта поведінка артистів викликає багато питань, адже багато хто до цих пір не вірить, що між ними дійсно спалахнула пристрасть, припускаючи, що чутки про їх романтичний зв'язок всього лише хитрий хід продюсерів шоу для збільшення рейтингу.

Так, на відео Кароль запропонувала своїм колегам - тренерам проекту - провести розминку й покачати прес, після виступу одного з учасників.

"Ти що, тут ляжеш?", - уточнила Настя Каменських.

Кароль відповіла позитивно і вляглася прямо на підлогу:

"Я вмію качати прес. Підемо лежати", - сказала вона.

Після того, як усі тренери, крім Балана лягли на підлогу, Кароль покликала чоловіка до себе і обняла його. Саме останнє й підкорило публіку.

Разом з тим, також з'явилася інформация, що Балан насправді зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова Анастасією. У мережі обговорюють кадри, на яких дівчина, ймовірно, знаходиться в квартирі зірки. Крім того, стало відомо, що вони встигли нещодавно з'їздити разом в Буковель.

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