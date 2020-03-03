Знаменита українська співачка Анна Седокова продовжує дивувати мережа знімками зі своїм молодим коханим

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Не так давно Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже з недавнього часу Яніс і Ганна проводять все більше часу разом.

Після, через кілька годин, сам Яніс представив кадр з стильній фотосесії з Анною, засвітивши пікантний кадр у себе в Інстаграмі і мило звернувшись до шанувальників:

«Перший день весни 2020 року. Давайте йти вперед з тими дивними емоціями і почуттями, які у нас є. Ще більше. Ставте цілі і продовжуйте боротися за них. 🖤», – пише Яніс під новим кадром з Анною.

Як і очікувалося, користувачі мережі не були байдужі і досить бурхливо відреагували на побачене.

Раніше Ганна також розповіла, що сіла на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від молока і яєць.

«Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність ( він точно називається по іншому, якщо цікаво напишу ). Отже, є ряд продуктів, які викликають у моєму тілі погану реакцію і я поправляюсь.

Отже, мій вердикт - мені категоричний не можна яйця 🥚 і молочні продукти 😖. Я, людина обожнює все, що пов'язано з молоком, сиром і кефірчиком, була змушена викреслити все це з життя, якщо хочу красиву рівну шкіру і тіло своєї мрії», – написала Анна. При цьому також відео у Сторі вона розповіла про перші результати.

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