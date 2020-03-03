Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як проводить вільний час зі своїми дітьми

Сама артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

У розділі Сторі Instagram артистка показала, як відпочивала у вільний від роботи час разом з дітками і нянею. При цьому актриса не посоромилася показати себе в природному вигляді – без макіяжу, але в яскраво-червоній сукні.

Вбрання вигідно підкреслив її пишні груди. Причому в ролику зірка відповіла, що вона вбралася заради Лаури, за словами якої саме так і треба одягатися кожен день.

Причому в цей раз для забавних роликів в соціальній мережі артистка не використовувала спеціальні Instagram-маски, котрі часто представляє на своїй сторінці.

Раніше Слава, яка нещодавно вирушила у відпустку за кордон, показала струнку фігуру в білому купальнику. Зазначимо, підтягнуті форми артистки і секрет стрункості зірки завжди цікавили шанувальників.

Кожна жінка мріє про подібну фігуру, тому багато цікавляться способами схуднення співачки. Так, на своїй сторінці в Instagram раніше Камінська зізналася, що вирішила випробувати на собі інтервальне голодування. На цю дієту зірку надихнув досвід мами.За словами артистки, суть дієти полягає в режимі харчування через певні проміжки часу.

Схоже, така дієта дійсно дуже дієво позначається на фігурі, оскільки під новим постом цікаві шанувальники Слави почали нахвалювати форми артистки, а також розпитувати про ту вже раніше розказаних секрети такої фігури.

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