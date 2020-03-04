Екс-солістка «ВІА Гри», дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася відвертим відео

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео, яке спеціально зробили повільним, артистка сидить на кріслі в костюмі і босоніжках з великими підборами. Співачка намагається повторити кадр з фільму «Основний інстинкт», де персонаж Шерон Стоун перекидав одну ногу на іншу. Щоправда, Джанабаєва зробила це більш експресивно. Все-таки, на ній були надіті штани.

«Не засиджуємося й не нудьгуємо!!! Навіть якщо ви в офісі, займіться справою. Хвилинка для розминки», - написала артистка.

За дві години відео подивилися майже 20 тисяч разів. Шанувальники неоднозначно сприйняли витівку Джанабаєвої. Одні оцінили її почуття гумору, а інші засудили за надмірну відвертість.

«Чому ні, коли так? Ви дуже позитивна і елегантна) люди в інтернеті все більше нагадують «бабусь на лавці», «Особисто для мене це не красиво, при всій повазі до Вас. Вибачте, не сподобалося. Швидше така розминка для Бузової )) але не для Вас», «Огидно», «Некрасиво», «Все правильно. Рух - це життя!)», «Шерон Стоун відпочиває!», «Ні, фігня якась...Бузова? Начебто не Бузова....», «Задорно)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 40-річна Альбіна Джанабаєва виглядає дуже молодо. Схоже, вона змінила колір волосся, освітливши його. На свіжому знімку артистка наділа ніжну сукню блакитного кольору, а волосся зібрала в гульку.

Альбіна Джанабаєва стала відомою після того, як її взяли в жіночу групу «ВІА-Гра». Також вона відома своїм романом з Валерієм Меладзе, від якого вона народила позашлюбного сина. Зрештою артистка дочекалася свого коханого і вони одружилися.

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