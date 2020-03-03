Хвору на рак Анастасію Заворотнюк могли влаштувати в одну з кращих клінік Італії

Про це пише видання Дні.

Не виключено, що поїздка Анни Заворотнюк в Італії не була марною, оскільки відразу кілька джерел заговорили про переїзд "прекрасної няні" на апеннінський півострів.

Інсайдери запевняють, що Анастасія Заворотнюк зараз проходить реабілітацію після перенесених операцій і від важкої недуги в європейській країні.

Журналісти також припустили, що лікування Анастасії Заворотнюк могла оплатити фігуристка Наомі Ланг, яка раніше перебувала в стосунках з Петром Чернишовим.

Таку теорію вони висунули після того, як наприкінці січня Наомі Ланг опублікувала у своєму Instagram зворушливий пост, присвячений Чернишову, в якому вона натякає на швидку зустріч з фігуристом.

Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Більш того, в соціальних мережах задаються питанням, навіщо Петру Чернишову брати гроші на лікування у колишньої коханої для хворої на рак Анастасії Заворотнюк, якщо у нього є безліч інших впливових друзів.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Пізніше ми повідомляли про те, що Ганна Заворотнюк, піддаючи себе смертельній небезпеці, вирушила до Італії.

Ясновидиця і екстрасенс Кажетта не виключає, що незабаром Анастасія Заворотнюк може емігрувати в Європу.

"Я бачу, що незабаром Анастасія поїде з Москви. Найімовірніше, переїде в Європу. Вона розуміє, що в Росії спокійно відновлюватися їй не дадуть", – розповіла вона в коментарі журналістам.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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