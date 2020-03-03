Хвору на рак Анастасію Заворотнюк могли влаштувати в одну з кращих клінік Італії

Про це пише видання Дні.

Не виключено, що поїздка Анни Заворотнюк в Італії не була марною, оскільки відразу кілька джерел заговорили про переїзд "прекрасної няні" на апеннінський півострів.

Анастасія Заворотнюк, Петро Чернишев

Інсайдери запевняють, що Анастасія Заворотнюк зараз проходить реабілітацію після перенесених операцій і від важкої недуги в європейській країні.

Журналісти також припустили, що лікування Анастасії Заворотнюк могла оплатити фігуристка Наомі Ланг, яка раніше перебувала в стосунках з Петром Чернишовим.

Таку теорію вони висунули після того, як наприкінці січня Наомі Ланг опублікувала у своєму Instagram зворушливий пост, присвячений Чернишову, в якому вона натякає на швидку зустріч з фігуристом.

Але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Більш того, в соціальних мережах задаються питанням, навіщо Петру Чернишову брати гроші на лікування у колишньої коханої для хворої на рак Анастасії Заворотнюк, якщо у нього є безліч інших впливових друзів.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Пізніше ми повідомляли про те, що Ганна Заворотнюк, піддаючи себе смертельній небезпеці, вирушила до Італії. 

Ясновидиця і екстрасенс Кажетта не виключає, що незабаром Анастасія Заворотнюк може емігрувати в Європу.

"Я бачу, що незабаром Анастасія поїде з Москви. Найімовірніше, переїде в Європу. Вона розуміє, що в Росії спокійно відновлюватися їй не дадуть", – розповіла вона в коментарі журналістам.

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